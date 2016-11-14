16:18 | ФУТБОЛ — Сборная России

Станислав Черчесов: "В сборной России нет никаких экспериментов"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции накануне товарищеского матча с национальной командой Румынии отметил, что болельщики должны расстраиваться в случае поражений коллектива, но не хвататься за голову, передает корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Специалист отметил, что команда сконцентрирована на своей работе и не обращает внимания на разговоры вокруг нее.

– После поражения в Катаре между болельщиками развернулась полемика – как реагировать на этот результат? Спокойно, ведь команда строится или, наоборот, нужно паниковать, ведь мы уступаем слабой команде.

– Сложно сказать, кто о чем полемизировал. У нас своя работа, мы концентрируемся на матчах до игры. Об абстрактных вещах рассуждать не могу. Никаких экспериментов нет. Есть понимание уровня тех футболистов, которые могут принести пользу команде.

– Стоит ли нам расстраиваться, если Россия проиграет Румынии?

– Да, надо. Потому что это сборная России, и не дай бог она проигрывает. Мы же все спортсмены и хотим все время выигрывать. Но есть разница между "расстраиваться" и "хвататься за голову". Не надо хвататься за голову, а надо анализировать и делать соответствующие выводы.

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