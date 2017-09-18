Станислав Черчесов: "С Кокориным мы поговорили кое о чем. Я рад, что он все правильно понял"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире передачи "Фетисов" на телеканале "Звезда" отметил, что для нападающих "Зенита" Артема Дзюбы и Александра Кокорина путь в команду не закрыт. После того, как футболисты сделали в Инстаграме шуточное послание, показав жестом усы, журналисты предположили, что между наставником национальной команды и питерскими игроками возник конфликт.

- Дзюба вообще начал у меня в "Спартаке" в 18 лет играть уже в Кубке УЕФА и так далее, - заявил Черчесов. - Я их реально хорошо знаю. Поэтому дайте им, пожалуйста, возможность играть. После того, как я не объявил Кокорина в составе на Кубок конфедераций, мы с ним прекрасно поговорили кое о чем. Словами мы никогда никого не научим, а научим своими действиями. Он умный парень, со стороны посмотрел, что от него убегает. А на словах мы ничего никому не можем доказать. Сейчас он в великолепном состоянии. Я могу только радоваться, что он правильно понял, о чем мы говорили. Главный тренер сборной – это объединяющий фактор, а не разъединяющий.