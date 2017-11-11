Станислав Черчесов: "Офсайд? Это не отменяет того, что Аргентина победила по делу"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подчеркнул, что Аргентина (0:1) одержала заслуженную победу в товарищеском матче. По словам специалиста, в таких встречах можно играть вничью или даже выигрывать их.

– Знали, что будет сложно, и что не будет много владеть мячом и инициативой, – начал Черчесов. – В первом тайме не получалось быстро выходить в атаку после того, как отбирали мяч – сами тут же теряли.

Говорят, что Аргентина забила из офсайда, но это не отменяет того, что соперник победил по делу. В таких матчах можно играть 0:0, а можно даже выигрывать. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Гол Аргентины засчитан ошибочно