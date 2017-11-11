Гол Аргентины засчитан ошибочно

На 86-й минуте товарищеского матча Россия – Аргентина серьезную ошибку допустила бригада Дамира Скомины, засчитав гол Серхио Агуэро.
Первый ассистент Юре Прапротник ошибочно не зафиксировал положение "вне игры" у автора голевой передачи Кристиана Павона, который, прежде чем сделать пас, забежал за линию офсайда. (Александр БОБРОВ)
Агуэро забивает Акинфееву #РоссияАргентина pic.twitter.com/1AaFjQJ4Yd– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 11 ноября 2017 г.
Трансляция матча Россия – Аргентина
#YoAmoAMiSelección Así convirtió @aguerosergiokun el gol que le da la victoria a Argentina. pic.twitter.com/INVTY8miI2– Selección Argentina (@Argentina) 11 ноября 2017 г.
марк де фоссен
Это не оправдание.25 % владения мячом против 75 аргентинских.Это ли не показатель готовности сборной? Нужен срочно толковый тренер, иначе хана!
19:15
RSDsouth
А Билеты на ЧМ как вернуть ?
19:13
Гугенот
Вот если бы счет был 3:4, тогда действительно было бы обидно. А так, сами то мы и на 1 гол не наиграли.
18:58
Петя
Вне игры было. Но всё равно у нашей сборной для победы НИЧЕГО не было сделано!
18:54
AKBI
Вне игры не было
18:40
199
Судей срочно отстранить, поставить двойку и т.д. и т.п. Полностью согласен с Вопреки.
18:38
masson
Первый ассистент Юре Прапротник ошибочно не зафиксировал положение "вне игры" у автора голевой передачи Кристиана Павона как же это смешно...!!! вспоминаю ЧМ 1986 СССР Бельгия 3:4 истерика в советской прессе во всех изданиях(в одном лице, был тогда единственный из всех спортивных изданий советский спорт, ну и ТВ два канала, из которых второй в регионах почти не вещал), тогда нам якобы забили два гола из вне игры...лет через 15 с помощью современной техники разобрали...оба гола оказались чистые.. Что касается сегодняшней игры, то наша команда играла без мяча, при том что Месси играл в пол силы, а костолом Глушаков - идол СМ, в первом тайме ему чуть ногу не оторвал, клоун
18:36
ALEXEY959595
Надо падать апелляцию о пересмотре результата жтого матча, запросить существующую систему видеоповторов и отменить гол, соответственно признать счёт ничейным 0:0
18:35
kislow
Алексадр, 52.
18:32
Вопреки
Началось... Обсуждать, в принципе, НЕЧЕГО... НИКАКАЯ Аргентина играла вполноги, а наши кроме дерганий аргентинцев руками и рубилова соперника ногами (как привыкли в чемпионате России), НИЧЕГО не предложили. Акинфеев, как всегда, берет только то, что летит в него либо в радиусе рук и ног, а то, что мимо - все в ворота... и если бы гости не пижонили, то собрал бы полную авоську. А сколько раз вы слышали фамилии двух, распиаренных, Иванушек - дурач-в или увидели их уровень "мастеров", позволяющий называть их лучшими нападающими в России ? Это они герои против карликов футбольных в ЛЕ или с аутсайдерами ЧР. Хорошо хоть еще комментаторы не стали вопить о "вопиющей" ошибки арбитра с миллиметровым офсайдом при голе, а то бы вообще было противно оценивать результат этого матча, который аргентинцы должны были (при соответствующем настрое) выигрывать крупно... А соотношение времени владения мячом просто удручающее... как и истинный уровень сборной России. Стыдно, ей богу.
18:30
Odissevs
Это не команда, а кошмар.
18:27
MrRONcn
простейшая хрестоматийная ситуация, а судья ее не рассмотрел,якобы. было бы смешно, если б не было так грустно...
18:24
kwazar312
idiot Господи прекратите искать причину поражения ==вам не достаточно позорища владения мячем25--75 Что это за команда да еще с такимтренером ===все говорят меняйте пока не поздно черчесова и гоните мутко который его почемуто назначил.... ...Вы так говорите,словно у нас есть выбор тренера...у нас нет футбола,и не будет,пока в стране коррупционно-воровская власть... 18:12
18:24
Урфин Джюс
Статистика тоже ошибочная.. особенно владение мячом и количество голевых моментов
18:13
idiot
Господи прекратите искать причину поражения ==вам не достаточно позорища владения мячем25--75 Что это за команда да еще с такимтренером ===все говорят меняйте пока не поздно черчесова и гоните мутко который его почемуто назначил....
18:12