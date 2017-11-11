17:57 | Футбол — Сборная России

Гол Аргентины засчитан ошибочно

Сегодня. Москва. Россия - Аргентина - 0:1. 86-я минута. Только что Серхио АГУЭРО (№9) провел победный гол. Фото AFP
Сегодня. Москва. Россия - Аргентина - 0:1. 86-я минута. Только что Серхио АГУЭРО (№9) провел победный гол. Фото AFP
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На 86-й минуте товарищеского матча РоссияАргентина серьезную ошибку допустила бригада Дамира Скомины, засчитав гол Серхио Агуэро.

Первый ассистент Юре Прапротник ошибочно не зафиксировал положение "вне игры" у автора голевой передачи Кристиана Павона, который, прежде чем сделать пас, забежал за линию офсайда. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча Россия – Аргентина

 

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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КОММЕНТАРИИ (15)
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марк де фоссен

Это не оправдание.25 % владения мячом против 75 аргентинских.Это ли не показатель готовности сборной? Нужен срочно толковый тренер, иначе хана!

19:15

RSDsouth

А Билеты на ЧМ как вернуть ?

19:13

Гугенот

Вот если бы счет был 3:4, тогда действительно было бы обидно. А так, сами то мы и на 1 гол не наиграли.

18:58

Петя

Вне игры было. Но всё равно у нашей сборной для победы НИЧЕГО не было сделано!

18:54

AKBI

Вне игры не было

18:40

199

Судей срочно отстранить, поставить двойку и т.д. и т.п. Полностью согласен с Вопреки.

18:38

masson

Первый ассистент Юре Прапротник ошибочно не зафиксировал положение "вне игры" у автора голевой передачи Кристиана Павона как же это смешно...!!! вспоминаю ЧМ 1986 СССР Бельгия 3:4 истерика в советской прессе во всех изданиях(в одном лице, был тогда единственный из всех спортивных изданий советский спорт, ну и ТВ два канала, из которых второй в регионах почти не вещал), тогда нам якобы забили два гола из вне игры...лет через 15 с помощью современной техники разобрали...оба гола оказались чистые.. Что касается сегодняшней игры, то наша команда играла без мяча, при том что Месси играл в пол силы, а костолом Глушаков - идол СМ, в первом тайме ему чуть ногу не оторвал, клоун

18:36

ALEXEY959595

Надо падать апелляцию о пересмотре результата жтого матча, запросить существующую систему видеоповторов и отменить гол, соответственно признать счёт ничейным 0:0

18:35

kislow

Алексадр, 52.

18:32

Вопреки

Началось... Обсуждать, в принципе, НЕЧЕГО... НИКАКАЯ Аргентина играла вполноги, а наши кроме дерганий аргентинцев руками и рубилова соперника ногами (как привыкли в чемпионате России), НИЧЕГО не предложили. Акинфеев, как всегда, берет только то, что летит в него либо в радиусе рук и ног, а то, что мимо - все в ворота... и если бы гости не пижонили, то собрал бы полную авоську. А сколько раз вы слышали фамилии двух, распиаренных, Иванушек - дурач-в или увидели их уровень "мастеров", позволяющий называть их лучшими нападающими в России ? Это они герои против карликов футбольных в ЛЕ или с аутсайдерами ЧР. Хорошо хоть еще комментаторы не стали вопить о "вопиющей" ошибки арбитра с миллиметровым офсайдом при голе, а то бы вообще было противно оценивать результат этого матча, который аргентинцы должны были (при соответствующем настрое) выигрывать крупно... А соотношение времени владения мячом просто удручающее... как и истинный уровень сборной России. Стыдно, ей богу.

18:30

Odissevs

Это не команда, а кошмар.

18:27

MrRONcn

простейшая хрестоматийная ситуация, а судья ее не рассмотрел,якобы. было бы смешно, если б не было так грустно...

18:24

kwazar312

idiot Господи прекратите искать причину поражения ==вам не достаточно позорища владения мячем25--75 Что это за команда да еще с такимтренером ===все говорят меняйте пока не поздно черчесова и гоните мутко который его почемуто назначил.... ...Вы так говорите,словно у нас есть выбор тренера...у нас нет футбола,и не будет,пока в стране коррупционно-воровская власть... 18:12

18:24

Урфин Джюс

Статистика тоже ошибочная.. особенно владение мячом и количество голевых моментов

18:13

idiot

Господи прекратите искать причину поражения ==вам не достаточно позорища владения мячем25--75 Что это за команда да еще с такимтренером ===все говорят меняйте пока не поздно черчесова и гоните мутко который его почемуто назначил....

18:12