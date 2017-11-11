Гол Аргентины засчитан ошибочно

Сегодня. Москва. Россия - Аргентина - 0:1. 86-я минута. Только что Серхио АГУЭРО (№9) провел победный гол. Фото AFP

На 86-й минуте товарищеского матча Россия – Аргентина серьезную ошибку допустила бригада Дамира Скомины, засчитав гол Серхио Агуэро.

Первый ассистент Юре Прапротник ошибочно не зафиксировал положение "вне игры" у автора голевой передачи Кристиана Павона, который, прежде чем сделать пас, забежал за линию офсайда. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча Россия – Аргентина