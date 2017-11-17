Станислав Черчесов: "Как написал Рабинер, сборная приучила говорить о футболе"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, комментируя статью обозревателя "СЭ" Игоря Рабинера, отметил, что футболисты знают - они на поле и за его пределами должны соответствовать статусу игрока национальной команды. Специалист подчеркнул, что сборная должна ассоциироваться со спортивной составляющей, а не со скандалами.
- У нас есть определенная линия. Понятно, мы же не можем тупо что-то захотеть и делать, если ситуация подкидывает какие-то вещи, - сказал в интервью РФС ТВ Черчесов. - Надо выбрать правильное направление. Мы его выбрали, в нашем понимании оно правильное. Есть какие-то нюансы, которые мы должны в процессе подправлять и менять. Но принципы есть - они не меняются, а только совершенствуются. И по вызову игроков в сборную, по каким критериям они должны попадать.
Недавно Игорь Рабинер в одной из своей статье написал о том, что сборная за последний год приучила нас говорить о футболе, а не о каких-то других вещах. Кто-то что-то натворил, что-то написал или с кем-то сфотографировался. Футболисты четко знают - это первый принцип, который есть в этой системе. Футболисты и на поле, и за полем, должны соответствовать тому, что они представляют сборную страны.
Для меня это очень важно, потому что, давая интервью, или приходя в студию, или на пресс-конференции, хочется отвечать на любой вопрос, приятный, или неприятный, только про футбол, а не про то, что кто-то что-то сделал, или нарисовал, или сказал, или нафотографировал, или показал. Сборная должна ассоциироваться со спортом, а не с какими-то выходками.
России нужно готовиться к трем Иранам // Черчесов обострил конкуренцию
Смолов и Кокорин совместимы
Станислав Черчесов: "Готовы играть с топ-сборными"
marksan
Рабинер у Черчесова почти Дон Карлеоне как у Пьюзо!
13:01
marksan
А Вам, г-н Черчесов, если говорят о российских командах, как о бездарных? Пусть говорят? А мы будем мечтать о "группе жизни", как СЭ?
12:59
SS-1525-Sergey
Зато тренер этим критериям не соответствует ни на бровке поля, ни на базе в тренировочном процессе, подборе игроков и умения ставить игру и подбирать под неё футболистов.
12:53
shpasic
за что кукушка хвалит петуха?
12:45