12:40 | Футбол — Сборная России

Станислав Черчесов: "Как написал Рабинер, сборная приучила говорить о футболе"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, комментируя статью обозревателя "СЭ" Игоря Рабинера, отметил, что футболисты знают - они на поле и за его пределами должны соответствовать статусу игрока национальной команды. Специалист подчеркнул, что сборная должна ассоциироваться со спортивной составляющей, а не со скандалами.

 
Вторник. Санкт-Петербург. Россия - Испания - 3:3. Россияне празднуют забитый мяч.Сборная-2017: безнадеги.net

- У нас есть определенная линия. Понятно, мы же не можем тупо что-то захотеть и делать, если ситуация подкидывает какие-то вещи, - сказал в интервью РФС ТВ Черчесов. - Надо выбрать правильное направление. Мы его выбрали, в нашем понимании оно правильное. Есть какие-то нюансы, которые мы должны в процессе подправлять и менять. Но принципы есть - они не меняются, а только совершенствуются. И по вызову игроков в сборную, по каким критериям они должны попадать.

Недавно Игорь Рабинер в одной из своей статье написал о том, что сборная за последний год приучила нас говорить о футболе, а не о каких-то других вещах. Кто-то что-то натворил, что-то написал или с кем-то сфотографировался. Футболисты четко знают - это первый принцип, который есть в этой системе. Футболисты и на поле, и за полем, должны соответствовать тому, что они представляют сборную страны.

Для меня это очень важно, потому что, давая интервью, или приходя в студию, или на пресс-конференции, хочется отвечать на любой вопрос, приятный, или неприятный, только про футбол, а не про то, что кто-то что-то сделал, или нарисовал, или сказал, или нафотографировал, или показал. Сборная должна ассоциироваться со спортом, а не с какими-то выходками.

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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КОММЕНТАРИИ (4)
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marksan

Рабинер у Черчесова почти Дон Карлеоне как у Пьюзо!

13:01

marksan

А Вам, г-н Черчесов, если говорят о российских командах, как о бездарных? Пусть говорят? А мы будем мечтать о "группе жизни", как СЭ?

12:59

SS-1525-Sergey

Зато тренер этим критериям не соответствует ни на бровке поля, ни на базе в тренировочном процессе, подборе игроков и умения ставить игру и подбирать под неё футболистов.

12:53

shpasic

за что кукушка хвалит петуха?

12:45