Станислав Черчесов: "Дзагоев успевает восстановиться к предстоящим матчам сборной России"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев должен успеть восстановиться к предстоящим матчам национальной команды. Хавбек из-за повреждения пропустил несколько матчей клуба и сборной. В последний раз полузащитник вынужден был покинуть поле из-за травмы в матче 25-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (4:0).

– Понятно, что одна и та же травма дает о себе знать уже несколько раз подряд, но он успевает восстановиться, – цитирует ТАСС Черчесова. - С момента травмы до первого матча прошло 52 дня. Будет ли сейчас ЦСКА форсировать его подготовку, чтобы он еще сыграл, будут ли рисковать, решат клубные медики; там работают настоящие профессионалы, к которым у нас полное доверие. Надеемся, все будет хорошо.

Отметим, что сборная России 26 мая начнет подготовку к Кубку конфедераций, который стартует 17 июня. Команда проведет контрольные игры со сборными Венгрии (5 июня в Будапеште) и Чили (9 июня в Москве).