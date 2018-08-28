Сергей Балахнин: "Дзюба заслужил право стать капитаном сборной России"

Бывший тренер сборной России и "Ростова" Сергей Балахнин считает, что капитаном сборной России в отсутствие Игоря Акинфеева должен стать Артем Дзюба. Вратарь ЦСКА не был включен в заявку на сентябрьские матчи, так как ему предстоит пройти медицинское обследование.

– У каждого тренера есть свои критерии выбора капитана, – цитируют "Известия" Балахнина. – Но обычно это лидер по игре, лидер в раздевалке. На данный момент явно выделяется Артем Дзюба. Думаю, своей игрой и отношением к делу форвард "Зенита" заслужил право стать капитаном сборной.

Черчесов объявил состав сборной России на матчи с Турцией и Чехией //

Черчесов объяснил отсутствие Акинфеева в сборной России //

Завершил ли Акинфеев выступления за сборную России? Ответ Черчесова