12:10 | Футбол — Сборная России

Сборная России сыграет с Австрией и Турцией перед чемпионатом мира-2018

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

Российский футбольный союз (РФС) окончательно согласовал программу контрольных матчей сборной России, информирует пресс-служба организации. Россияне в рамках заключительного этапа подготовки к чемпионату мира-2018 проведут контрольные матчи с Австрией и Турцией.

 
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30 мая в Инсбруке подопечные Станислава Черчесова сыграют с австрийцами, 5 июня национальная команда проведет встречу с турками. Стадионы и время начала этих матчей также будут объявлены позже.

Ранее, 23 марта национальная команда сыграет в Москве на стадионе "Лужники" со сборной Бразилии. Время начала матча станет известно позднее.

27 марта россияне в Санкт-Петербурге на одноименной арене проведут контрольный матч с командой Франции. Он начнется в 18.50 по московскому времени.

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт– Петербурге, Сочи, Казани, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске и Екатеринбурге.

Сборная России попала в группу A, где ее соперниками стали команды Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

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Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/news/national_teams/88462.html

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