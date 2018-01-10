Сборная России сыграет с Австрией и Турцией перед чемпионатом мира-2018

Российский футбольный союз (РФС) окончательно согласовал программу контрольных матчей сборной России, информирует пресс-служба организации. Россияне в рамках заключительного этапа подготовки к чемпионату мира-2018 проведут контрольные матчи с Австрией и Турцией.

30 мая в Инсбруке подопечные Станислава Черчесова сыграют с австрийцами, 5 июня национальная команда проведет встречу с турками. Стадионы и время начала этих матчей также будут объявлены позже.

Ранее, 23 марта национальная команда сыграет в Москве на стадионе "Лужники" со сборной Бразилии. Время начала матча станет известно позднее.

27 марта россияне в Санкт-Петербурге на одноименной арене проведут контрольный матч с командой Франции. Он начнется в 18.50 по московскому времени.

Напомним, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт– Петербурге, Сочи, Казани, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске и Екатеринбурге.

Сборная России попала в группу A, где ее соперниками стали команды Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

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