Сборная России сыграет против Чехии в красной форме

Сборная России в Твиттере опубликовала фотографию формы, в которой команда проведет товарищеский матч против Чехии. Полевые игроки выйдут на поле "Ростов Арены" в красных футболках, вратарь – в свитере бирюзового цвета.
Матч Россия – Чехия станет первым домашним для команды Станислава Черчесова после чемпионата мира-2018. Начало игры – 19.00 по московскому времени.
В матче с Чехией сыграем в красной форме! #вместемыкоманда pic.twitter.com/oiVPOvRu2k– Сборная России (@TeamRussia) 10 сентября 2018 г.