Сборная России сыграет против Чехии в красной форме

Сборная России в Твиттере опубликовала фотографию формы, в которой команда проведет товарищеский матч против Чехии. Полевые игроки выйдут на поле "Ростов Арены" в красных футболках, вратарь – в свитере бирюзового цвета.

Матч Россия – Чехия станет первым домашним для команды Станислава Черчесова после чемпионата мира-2018. Начало игры – 19.00 по московскому времени.