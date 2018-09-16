Сборная России пригласила сестер Авериных на встречу

Игроки сборной России готовы встретиться с 11-кратными чемпионками мира по художественной гимнастике Диной и Ариной Авериными. Накануне, 16 сентября, сестры-близнецы записали видеообращение с просьбой о встрече для получения совместных фотографий и автографов. Ролик был опубликован в Инстаграме известной тележурналистки Марии Командной.

"С восьмого октября мы в Новогорске", – говорится в комментарии национальной команды, который сопровожден эмодзи поднятого вверх пальца и фотоаппарата.

В октябре сборная России проведет два домашних матча в Лиге наций. 11 октября команда Станислава Черчесова в Калининграде сыграет с Швецией, а 14 октября – в Сочи с Турцией. Подготовка к этим играм начнется 8 октября на базе в Новогорске.

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