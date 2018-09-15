Сестры Аверины обратились к сборной России по футболу. Видео

Российские сестры-близнецы Дина и Арина Аверины обратились к сборной России по футболу с просьбой о встрече.
В инстаграме известной тележурналистки Марии Командной сестры выразили желание встретиться с игроками в Новогорске, чтобы сделать фотографии и взять автографы.
- За время чемпионата мира по футболу мы за вами следили, очень переживали, поддерживали. Никогда не переживали так даже за себя, друг за друга, даже на соревнованиях. Нам очень понравился матч с испанцами, хорватами. У нас есть мечта - сфотографироваться с вами и взять автографы, особенно с Дзюбой, со всей командой. Очень надеемся встретиться с вами в Новогорске, - сказали сестры Аверины в видеообращении.
Сборная России, по футболу, привет! Артём Дзюба, Игорь Акинфеев, привет! Это вам послание от Ариши и Дины Авериных. Они мечтают сфотографироваться с вами в Новогорске! Если что, у девочек 11 золотых медалей на чемпионатах мира. Сейчас мы в Болгарии, где они выиграли ещё 5 золотых (одно из них – общее). Сфоткаетесь?! 😜 @teamrussia @artem.dzyuba @smolovfedor_10 @miranchuk @miranchuk__jr60 @alex_golovin17 @arishadina1998