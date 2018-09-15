Сестры Аверины обратились к сборной России по футболу. Видео

Российские сестры-близнецы Дина и Арина Аверины обратились к сборной России по футболу с просьбой о встрече.

В инстаграме известной тележурналистки Марии Командной сестры выразили желание встретиться с игроками в Новогорске, чтобы сделать фотографии и взять автографы.

- За время чемпионата мира по футболу мы за вами следили, очень переживали, поддерживали. Никогда не переживали так даже за себя, друг за друга, даже на соревнованиях. Нам очень понравился матч с испанцами, хорватами. У нас есть мечта - сфотографироваться с вами и взять автографы, особенно с Дзюбой, со всей командой. Очень надеемся встретиться с вами в Новогорске, - сказали сестры Аверины в видеообращении.