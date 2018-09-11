"Рубин" поздравил Сорокина с дебютом за сборную России

"Рубин" в Твиттере поздравил с дебютом за сборную России защитника Егора Сорокина. Игрок обороны казанцев в товарищеском матче против Чехии (5:1) вступил в игру на 87-й минуте, заменив Константина Рауша.
Сорокин, как и его одноклубник Руслан Камболов (вышел на поле на 84-й минуте вместо капитана Юрия Газинского), остался без оценки от "СЭ" за прошедшую игру.
Егор Сорокин впервые сыграл за @TeamRussia🇷🇺!👏🏻– "Рубин" Казань (@fcrk) 11 сентября 2018 г.
В матче с Чехией🇨🇿 наш защитник появился на поле в концовке встречи, заменив Константина Рауша!
С дебютом, Егор!💪🏻 pic.twitter.com/yFOBg2X3sz