"Рубин" поздравил Сорокина с дебютом за сборную России

"Рубин" в Твиттере поздравил с дебютом за сборную России защитника Егора Сорокина. Игрок обороны казанцев в товарищеском матче против Чехии (5:1) вступил в игру на 87-й минуте, заменив Константина Рауша.

Сорокин, как и его одноклубник Руслан Камболов (вышел на поле на 84-й минуте вместо капитана Юрия Газинского), остался без оценки от "СЭ" за прошедшую игру.