10:18 | Футбол — Сборная России

"Рубин" поздравил Сорокина с дебютом за сборную России

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"Рубин" в Твиттере поздравил с дебютом за сборную России защитника Егора Сорокина. Игрок обороны казанцев в товарищеском матче против Чехии (5:1) вступил в игру на 87-й минуте, заменив Константина Рауша.

Сорокин, как и его одноклубник Руслан Камболов (вышел на поле на 84-й минуте вместо капитана Юрия Газинского), остался без оценки от "СЭ" за прошедшую игру.

Россия - Чехия

 

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