15:50 | ФУТБОЛ — Сборная России

Роман Широков: "Сборная заслужила свист"

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Экс-капитан сборной России Роман Широков заявил, что команда заслужила критику в свой адрес после поражения от Кот-д'Ивуара (0:2). Из позитивных моментов он сумел назвать лишь стадион в Краснодаре, на котором проходила встреча.

 
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– Что вы увидели в матче с Кот-д'Ивуаром?

– Приблизительно то же самое, что и вы, и все болельщики. Хотели видеть более качественную игру, но сборная ее не показала.

– Какой-то позитив?

– Стадион был хороший.

– Свист заслужила команда?

– Заслужила, раз свистели. Просто так у нас никогда не свистят. Всем хочется видеть более искрометный футбол. Тем более в домашнем матче на своем стадионе. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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