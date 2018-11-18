Роман Нойштедтер – о пропуске ЧМ-2018: "У меня опускались руки, хотелось забыть обо всем"

Защитник сборной России Роман Нойштедтер признался, что он впал в отчаяние после пропуска Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018. 30-летний спортсмен преодолел обиды и вновь намерен закрепиться в национальной команде.

– Ты дважды не попал на крупный турнир в составе сборной России. Можешь описать свои чувства? Что помогло тебе справиться с обидой и разочарованием?

– Для меня было очень обидно, что я не попал на Кубок конфедераций-2017 и на ЧМ-2018, – приводит слова Нойштедтера официальная страница РФС Вконтакте. – Пропуск двух главных турниров... Сначала опускались руки, и хотелось забыть обо всем. Потом был успех сборной России на домашнем чемпионате мира. В тот момент я понял, что вновь буду биться за место в национальной команде. Мне хочется быть частью этого коллектива.

Швеция – Россия: Лига наций, 20 ноября, онлайн-трансляция, начало – в 22.45 (мск).