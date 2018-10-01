По количеству матчей на чемпионатах мира Акинфеев номер один

37 матчей провел Игорь Акинфеев за сборную России на чемпионатах мира. Восемь матчей он сыграл в основном турнире, еще 29 составили отборочные матчи чемпионатов мира 2006, 2010 и 2014 годов. На чемпионат мира-2018 сборная России, напомним, поехала напрямую, как хозяйка турнира. Несмотря на это, подобным похвастать не может никто - ни в СССР, ни в России. Сергей Игнашевич провел на один матч меньше. (Алексей Мороз)

Лидеры по количеству матчей за отечественную сборную на чемпионатах мира*

Игроки Матчи Игорь АКИНФЕЕВ 37 Сергей ИГНАШЕВИЧ 36 Виктор ОНОПКО 33 Ринат ДАСАЕВ 31 Василий БЕРЕЗУЦКИЙ 29 Александр КЕРЖАКОВ 29

* Отборочный и финальный турниры

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