По количеству матчей на чемпионатах мира Акинфеев номер один

37 матчей провел Игорь Акинфеев за сборную России на чемпионатах мира. Восемь матчей он сыграл в основном турнире, еще 29 составили отборочные матчи чемпионатов мира 2006, 2010 и 2014 годов. На чемпионат мира-2018 сборная России, напомним, поехала напрямую, как хозяйка турнира. Несмотря на это, подобным похвастать не может никто - ни в СССР, ни в России. Сергей Игнашевич провел на один матч меньше. (Алексей Мороз)
Лидеры по количеству матчей за отечественную сборную на чемпионатах мира*
|
Игроки
|
Матчи
|
Игорь АКИНФЕЕВ
|
37
|
Сергей ИГНАШЕВИЧ
|
36
|
Виктор ОНОПКО
|
33
|
Ринат ДАСАЕВ
|
31
|
Василий БЕРЕЗУЦКИЙ
|
29
|
Александр КЕРЖАКОВ
|
29
* Отборочный и финальный турниры
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