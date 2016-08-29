Нойштедтер будет ждать сборную России в Турции

Как стало известно "СЭ", защитник Роман Нойштедтер пропустит первую тренировку сборной России под руководством Станислава Черчесова. Игрок "Фенербахче" будет ждать национальную команду в Турции.

28-летний футболист был вызван на товарищеские матчи против Турции (31 августа) и Ганы (6 сентября).

В мае этого года Нойштедтер получил российское гражданство, отказавшись от немецкого, и в составе национальной команды поехал на чемпионат Европы-2016. Во Франции хавбек провел два матча – против Англии (1:1) и Словакии (1:2) – и остался в запасе на поединок с Уэльсом (0:3).