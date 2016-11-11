На матч Россия - Румыния проданы почти все билеты

Генеральный директор "Терека" Хайдар Алханов сообщил, что на товарищеский матч Россия - Румыния проданы почти все билеты. Игра состоится 15 ноября в Грозном на "Ахмат Арене". Стадион вмещает 30 597 зрителей.
- Болельщиков будет полный стадион, почти все билеты, можно сказать, проданы, - приводит ТАСС слова Алханова. - Пока информации, сколько румынских болельщиков приедет, у меня нет. Если они приедут, то мы их встретим, все будет нормально - никаких проблем с этим не будет. Безопасность вокруг матча будет обеспечиваться как обычно, проблем в этом плане у нас не было.
hant64
Продано почти 30 тысяч билетов? Большинство их купили до матча с Катаром, и сейчас почти все осознали, что попали на деньги. Пусть и небольшие, но за такое зрелище в исполнении нашей сбродной, нужно РФС зрителям приплачивать, лишь бы ходили. А ещё лучше не РФС, а люди, выходящие на поле (футболистами их язык не поворачивается называть), из своих нехилых зарплат выплачивали бы компенсацию за моральный ущерб, который они наносят болельщикам.
15:01
Andrewxyz
Жду победы румынов. Чем глубже дно тем лучше, тогда возможно будет реанимация.
14:32
законопослушный гражданин
Интересно, если Кадыров по громкоговорителю будет наших поддерживать, это поможет?
14:29
BoRussia
ждём Кадырова на танке! а то 0:3 будет
13:58
EVIL915
)))Неужели будут нераспроданы! Такой цирк приезжает! Дюсалей нервно курит! Я б тож пошел.... Там говорят клоуны хороши!
13:49
футбол_2018
Это будет прощание со сбродной!!!!!
13:47