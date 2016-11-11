На матч Россия - Румыния проданы почти все билеты

Генеральный директор "Терека" Хайдар Алханов сообщил, что на товарищеский матч Россия - Румыния проданы почти все билеты. Игра состоится 15 ноября в Грозном на "Ахмат Арене". Стадион вмещает 30 597 зрителей.

- Болельщиков будет полный стадион, почти все билеты, можно сказать, проданы, - приводит ТАСС слова Алханова. - Пока информации, сколько румынских болельщиков приедет, у меня нет. Если они приедут, то мы их встретим, все будет нормально - никаких проблем с этим не будет. Безопасность вокруг матча будет обеспечиваться как обычно, проблем в этом плане у нас не было.