13:06 | ФУТБОЛ — Сборная России

На матч Россия - Румыния проданы почти все билеты

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Генеральный директор "Терека" Хайдар Алханов сообщил, что на товарищеский матч Россия - Румыния проданы почти все билеты. Игра состоится 15 ноября в Грозном на "Ахмат Арене". Стадион вмещает 30 597 зрителей.

Болельщиков будет полный стадион, почти все билеты, можно сказать, проданы, - приводит ТАСС слова Алханова. - Пока информации, сколько румынских болельщиков приедет, у меня нет. Если они приедут, то мы их встретим, все будет нормально - никаких проблем с этим не будет. Безопасность вокруг матча будет обеспечиваться как обычно, проблем в этом плане у нас не было.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3776360

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КОММЕНТАРИИ (6)
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hant64

Продано почти 30 тысяч билетов? Большинство их купили до матча с Катаром, и сейчас почти все осознали, что попали на деньги. Пусть и небольшие, но за такое зрелище в исполнении нашей сбродной, нужно РФС зрителям приплачивать, лишь бы ходили. А ещё лучше не РФС, а люди, выходящие на поле (футболистами их язык не поворачивается называть), из своих нехилых зарплат выплачивали бы компенсацию за моральный ущерб, который они наносят болельщикам.

15:01

Andrewxyz

Жду победы румынов. Чем глубже дно тем лучше, тогда возможно будет реанимация.

14:32

законопослушный гражданин

Интересно, если Кадыров по громкоговорителю будет наших поддерживать, это поможет?

14:29

BoRussia

ждём Кадырова на танке! а то 0:3 будет

13:58

EVIL915

)))Неужели будут нераспроданы! Такой цирк приезжает! Дюсалей нервно курит! Я б тож пошел.... Там говорят клоуны хороши!

13:49

футбол_2018

Это будет прощание со сбродной!!!!!

13:47

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