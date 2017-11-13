16:56 | Футбол — Сборная России

На матч Россия – Испания продано более половины билетов


Как стало известно "СЭ", к вечеру понедельника было продано 32,5 тысяч билетов на контрольный матч РоссияИспания. При этом в продажу поступило всего 56,5 тысяч билетов – такова вместимость стадиона "Санкт-Петербург" на матчах РФПЛ. На ЧМ-2018 за счет временных трибун она возрастет до 68 тысяч мест, но во время товарищеской игры сборных эти трибуны задействовать не будут. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Напомним, матч Россия - Испания состоится 14 ноября на стадионе "Санкт-Петербург". Начало игры - 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: Ноябрь-2017. Россия vs Аргентина и Испания
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