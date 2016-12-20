Может ли Мариу Фернандес играть за Россию? Ответ ФИФА

Международная федерация футбола воздержалась от прямого ответа на вопрос "СЭ", вправе ли защитник ЦСКА Мариу Фернандес выступать за сборную России. Представитель ФИФА сообщил следующее:
"Мы можем подтвердить, что Российский футбольный союз обращался в ФИФА относительно того, имеет ли право игрок Мариу Фернандес выступать за российские сборные. В соответствии с применяемыми принципами и установившейся практикой, в своем ответе РФС ФИФА сослалась на соответствующие документы (регламент по применению Устава ФИФА)". (Александр БОБРОВ)
Станислав Черчесов: "Отправили в ФИФА запрос по Фернандесу.
Надеемся, он сможет сыграть уже сейчас" //
ФИФА: вопрос о правомерности участия Фернандеса в матчах сборной России
находится на рассмотрении
nun
Исчерпывающий ответ! Всем всё сразу стало понятно)))
13:04