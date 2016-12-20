12:50 | ФУТБОЛ — Сборная России

Может ли Мариу Фернандес играть за Россию? Ответ ФИФА

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Международная федерация футбола воздержалась от прямого ответа на вопрос "СЭ", вправе ли защитник ЦСКА Мариу Фернандес выступать за сборную России. Представитель ФИФА сообщил следующее:

"Мы можем подтвердить, что Российский футбольный союз обращался в ФИФА относительно того, имеет ли право игрок Мариу Фернандес выступать за российские сборные. В соответствии с применяемыми принципами и установившейся практикой, в своем ответе РФС ФИФА сослалась на соответствующие документы (регламент по применению Устава ФИФА)". (Александр БОБРОВ)

Станислав Черчесов: "Отправили в ФИФА запрос по Фернандесу.
Надеемся, он сможет сыграть уже сейчас" // 
ФИФА: вопрос о правомерности участия Фернандеса в матчах сборной России
находится на рассмотрении

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КОММЕНТАРИИ (1)
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nun

Исчерпывающий ответ! Всем всё сразу стало понятно)))

13:04

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