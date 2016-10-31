Life.ru: Мамаев и Кокорин получили 30 миллионов рублей за выход на Euro-2016

Как утверждает портал Life.ru, игроки сборной России Павел Мамаев и Александр Кокорин получили около 30 миллионов рублей за выход национальной команды на Euro-2016. По информации издания, в среднем за победные матчи футболисты получали в качестве премиальных чуть более миллиона рублей, исключение составлял Денис Черышев, который как легионер получал немного больше.

Кроме того, футболистам полагалась разовая премия – в зависимости от их вклада в выход на Euro-2016. В общей сложности Кокорин заработал более 19 миллионов, а Мамаев – чуть менее 11 миллионов. Мамаев в квалификации чемпионата Европы провел три игры, а Кокорин – девять, в которых забил три мяча.

Напомним, Мамаев и Кокорин по ходу Euro-2016 и сразу после турнира попали в две скандальные ситуации. Перед заключительным матчем группового турнира с Уэльсом хавбек "Краснодара" получил рассечение над левым глазом - согласно представителям сборной, Мамаев повредил мягкие ткани надбровной области в тренажерном зале, а версия об инциденте между ним и Романом Широковым и Денисом Глушаковым была опровергнута. Во время отпуска после чемпионата, на котором сборная не вышла в плей-офф, полузащитник вместе с Кокориным стали героями скандальной вечеринки в ночном клубе в Монте-Карло, на которой в зал внесли шампанское примерно на 250 тысяч евро.