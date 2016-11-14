18:42 | ФУТБОЛ — Сборная России

Костел Пантилимон: "Матч с Россией - важный для Румынии"

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Вратарь сборной Румынии Костел Пантилимон в преддверии контрольного матча против России подчеркнул, что эта встреча важна для его команды, передает спецкор "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Поединок состоится завтра в Грозном и начнется в 19.00 по московскому времени.

– Это важный матч для нас, пусть он и считается товарищеским, – подчеркнул Пантилимон. – Не имеет значения, контрольная игра или нет – мы готовимся максимально хорошо, чтобы добиться положительного результата. Тем более в недавнем матче с Польшей мы проиграли.

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