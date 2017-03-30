05:55 | ФУТБОЛ — Сборная России

Игорь Чугайнов: "Играть первым номером сборная России пока не может"

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"СЭ" продолжает рубрику, в которой самые интересные матчи мы смотрим вместе с профессиональным тренером. Сегодня Игорь Чугайнов специально для читателей "СЭ" анализирует контрольную встречу Россия – Бельгия: рассказывает о тактике, детально разбирает ключевые эпизоды, разъясняет самые слабые места и ошибки нашей сборной и делает итоговые выводы. Вникайте в тонкости футбола вместе с нами!

– Матч с бельгийцами показал, что наш основной, а, может, и единственный козырь в атаке – это быстрые выпады после отбора мяча, когда соперник еще не успел перестроиться, – подчеркнул Чугайнов. – Плюс, конечно же, стандартные положения. Все три гола бельгийцам мы так и забили. Строить же комбинационный футбол первым номером нам против сильных оппонентов пока тяжело.

Не нужно переоценивать собственные возможности. Подчеркиваю: когда соперник действует в полную силу, мы не можем диктовать свои условия и проводить позиционные атаки. Не нужно ждать и требовать, что наша сборная будет постоянно контролировать мяч, создавать моменты за счет контроля на чужой половине. Давайте будем реалистами. Важен результат, а добиться его мы можем лишь в случае, если выстроим оборону, которая не будет делать таких ляпов, как в двух последних матчах, и, отталкиваясь от печки, проводить быстрые выпады и искать счастье при "стандартах". (Михаил ГОНЧАРОВ)

"Обороны у нашей сборной по-прежнему нет"

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