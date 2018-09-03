Игнашевич приехал на базу сборной России

Бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевич приехал в Новогорск на базу сборной России, сообщает Твиттер национальной команды. Ранее главный тренер сборной Станислав Черчесов сказал, что экс-футболист продолжит работать с командой и будет посещать ее тренировки.

Игрок обороны завершил карьеру летом 2018 года после ЧМ-2018, на котором россияне дошли до 1/4 финала.

Напомним, Игнашевич выступал за сборную России с 2002 по 2018 год. За это время он принял участие 127 матчах, забив 8 мячей.

Сегодня, 3 сентября, сборная России начала подготовку к матчах против Турции (Лига наций, 7 сентября, Трабзон) и Чехии (товарищеский, 10 сентября, Ростов-на-Дону).

В Новогорск приехал Сергей Игнашевич! pic.twitter.com/aMnf0PDHYx – Сборная России (@TeamRussia) 3 сентября 2018 г.

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