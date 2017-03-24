Георгий Джикия: "Кот-д'Ивуар довольно серьезный соперник для сборной России"

Защитник сборной России Георгий Джикия в преддверии товарищеского матча с Кот-д'Ивуаром выразил уверенность в том, что соперник будет делать ставку на скорость и выносливость. По его словам, национальной команде в этой встрече придется нелегко.

- Сборная Кот-д'Ивуара - довольно серьезный соперник для нас. Эта команда является одной из сильнейших сборных своего континента, она - постоянная участница чемпионата мира, - приводят "Известия" слова Джикии. - Перед чемпионатом мира для нас очень важен опыт игры с африканскими командами, так как мы редко встречаемся с ними на поле.

Понятно, что Кот-д'Ивуар сделает ставку на физические компоненты - в первую очередь скорость и выносливость. Легко нам точно не придется, но мы постараемся диктовать сопернику свою игру.

Напомним, что сегодня подопечные Станислава Черчесова в Краснодаре будут принимать сборную Кот-д'Ивуара, начало игры - в 19.00 по московскому времени.

Трансляция матча Россия - Кот-д'Ивуар