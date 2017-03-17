ФИФА отказывается сообщать, начато ли расследование в отношении российских футболистов

Международная федерация футбола ответила на запрос "СЭ" относительно возможного попадания российских футболистов в так называемый "список Макларена" и контактов ВАДА с ФИФА.

- ФИФА не сообщает, начато расследование по обвинениям в применении допинга или нет, - подчеркнул представитель ФИФА.

Ранее издание Life опубликовало информацию, что имена нескольких известных российских футболистов попали в список независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена. В их числе Игорь Акинфеев (ЦСКА), Денис Глушаков ("Спартак"), Юрий Жирков, Александр Кокорин (оба - "Зенит") и Игорь Денисов ("Локомотив"). (Александр БОБРОВ)

УЕФА не открывал дел по применению допинга российскими футболистами //

Виталий Мутко: "ФИФА уже объявила, что доказательств применения допинга футболистами нет" //

Фатма Самура: "Документов из ВАДА по российским футболистам мы не получали"