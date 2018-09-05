Егор Сорокин: "Игнашевич уже подсказал пару упражнений"

Защитник "Рубина" Егор Сорокин сравнил первый вызов в сборную России и первый поход в школу, а также рассказал, как ему помогает Сергей Игнашевич.

- Что было страшнее? Совсем разные эмоции. Да я уже и забыл, какие были эмоции от первого дня в школе. А сейчас очень рад вызову. Буду стараться выполнять все требования и проявлять себя.

- Тренерский штаб сборной связывался с вами перед вызовом? Как узнали, что едете на сбор?

- После одной из тренировок позвонил администратор сборной, спросил, как здоровье, готов ли к вызову. Я ответил, что готов.

- Дзюба, наверное, как-то вас поприветствовал?

- Просто поздравил, да пару шуток рассказал, вот и все.

- Когда три защитника сборной объявили об уходе, не было мысли, что сейчас вы шанс получите?

- Нет, я просто работаю, стараюсь. Будет вызов - хорошо. Нет - нужно работать еще больше.

- Сергей Игнашевич вам что-то по части тренировок подсказывает?

- Да, подсказал пару упражнений в тренажерном зале. На тренировках тоже на некоторые детали обращает внимание. Я очень рад этому. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

7 сентября сборная России сыграет со сборной Турции в рамках Лиги наций.