Джанаев не вызван в сборную России из-за проблем с шеей

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в интервью РФС рассказал, почему в состав команды не включен вратарь "Рубина" Сослан Джанаев.

31-летний голкипер не попал в заявку сборной на игры против Турции (Лига наций, 7 сентября, Трабзон) и Чехии (товарищеский матч, 10 сентября, Ростов-на-Дону).

- Буквально сегодня утром узнали у врача "Рубина", что на Сослана Джанаева можно не рассчитывать, у него проблемы с шеей. Есть вопросы еще по другим игрокам, которые играли на чемпионате мира, но в клубе на поле не выходят, например, Владимир Гранат, - сказал Черчесов - У нас есть еще один тур (чемпионата России. Прим. "СЭ"), чтобы посмотреть на вызванных игроков. Главное, чтобы все были здоровы.

Черчесов объявил состав сборной России на матчи с Турцией и Чехией //

Кого не вызвал Черчесов на матчи сборной России с Турцией и Чехией