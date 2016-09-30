04:54 | ФУТБОЛ — Сборная России

Дмитрий Сенников: "Новосельцева вызвали в сборную за прошлые заслуги"

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Бывший защитник "Локомотива" и сборной России Дмитрий Сенников в интервью "СЭ" подчеркнул, что двери в национальную команду пока не закрыты ни для кого. Он отметил, что невызов Александра Кокорина уже благоприятно повлиял на его игру.

– Недавно Станислав Черчесов объявил состав сборной России на матч с Коста-Рикой, в котором нет ни Игоря Денисова, ни Нойштедтера, ни Кокорина

– Сейчас это ничего не решает. Задача тренера – просмотреть как можно больше игроков, понять, кто с кем эффективнее взаимодействует. Кокорина не вызывают в сборную, несмотря на то, что он забивает. Саша начал прибавлять. Для каждого футболиста национальная команда – это пик карьеры. Если ты в сборной, значит, ты чего-то достиг.

А если футболиста не вызывают, значит, нужно работать. Для того чтобы некоторые ребята начали показывать лучшие результаты, их необходимо придержать. В сборную вошел Новосельцев, но он не выходит в стартовом составе "Зенита", считаю, его вызов авансом за какие-то прошлые заслуги. Если он и дальше продолжит так выступать за свой клуб, то вряд ли Черчесов оставит его в сборной. (Любовь КОНЯЕВА)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Инквизитор 2013-9

считаю, его вызов авансом за какие-то прошлые заслуги. /// Балабол!((( Серебро ЧР и основа центра в защите... это какие-то????

07:18

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