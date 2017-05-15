Дмитрий Полоз: "О попадании в расширенный список сборной узнал от вас"

Нападающий "Ростова" Дмитрий Полоз прокомментировал информацию о попадании в расширенный список сборной России на Кубок конфедераций, отметив, что узнал об этом от корреспондента "СЭ".

- Честно говоря, только вернулся с тренировки и (о попадании в расширенный список) узнал от вас, - сказал Полоз. – Очень приятно, постараюсь оправдать доверие и остаться в заключительном списке. Это дополнительно мотивирует на оставшиеся матчи чемпионата.

Напомним, что Полоз дебютировал за национальную команду в 2014 году в матче Отборочного турнира Евро-2016 с Азербайджаном (4:0), после чего выходил на поле в семи товарищеских встречах. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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