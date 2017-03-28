Денис Глушаков: "Россия никак не может подойти к матчам в оптимальном составе"

Полузащитник сборной России Денис Глушаков после ничьей в контрольном матче с Бельгией (3:3) подчеркнул, что после перерыва команда добавила в агрессивности. По словам Глушакова, против бельгийцев сложно приходится любой команде мира.

– Разговаривали со Станиславом Черчесовым перед матчем, я вышел на столько, на сколько был готов, замена была плановая, – подчеркнул Глушаков во флэш-интервью. – Вырвали ничью, могли добиться и победы, Саша Бухаров мог в конце еще забить. Есть над чем работать.

– За счет чего переломили ход встречи?

– Поверили в свои силы, после перерыва добавили в агрессивности, скорости, настырности. Были хорошие моменты, бельгийцам в последние 20 минут почти ничего не дали создать.

– Насколько сложно было играть против звездной средней линии бельгийцев?

– Любой сборной будет тяжело с бельгийцами. Тут еще вопрос в том, что мы не можем никак подойти к матчам в оптимальном составе. Много травм, ротация. Для тренеров это головоломка, постоянно что-то меняем, многое зависит от травм.