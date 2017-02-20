Черчесов рассказал техническому комитету РФС о просмотре кандидатов в сборную России

Сегодня в Доме футбола состоялось первое заседание технического комитета РФС в обновленном составе, информирует официальный сайт союза. Сообщается, что заседание прошло в конструктивном ключе и оживленной дискуссии, все участники смогли получить ответы на интересовавшие их вопросы. Обсуждению рабочих вопросов предшествовала церемонии награждения и чествования сборной команды врачей России, которая выиграла чемпионат мира среди врачей в 2016 году в Барселоне.

В заседании под председательством первого вице-президента РФС Никиты Симоняна приняли участие члены комитета, в том числе главный тренер сборной России Станислав Черчесов, его ассистенты Мирослав Ромащенко и Владимир Паников, а также тренер молодежной сборной России Андрей Коновалов и старший тренер юношеской сборной России (игроки 1999 г.р.) Михаил Галактионов.

Затем Черчесов поделился информацией о просмотре кандидатов в национальную команду во время сборов клубов РФПЛ в рамках подготовки ко второй части сезона. Главный тренер сборной России побывал в ОАЭ, Турции, Испании и Бельгии, где просматривал контрольные матчи, а также общался с тренерами и игроками футбольных клубов РФПЛ. Черчесов поделился своими наблюдениями, отметив, что методы подготовки к сезону в каждом клубе отличаются, но только чемпионат страны даст ответ на вопрос, какой из них наиболее эффективен.

После этого тренер молодежной сборной России Андрей Коновалов (старший тренер команды Евгений Бушманов сейчас находится в Испании, отслеживая состояние кандидатов в сборную) сообщил о планах формирования состава команды и подготовке к сезону-2017/18. Он отметил, что молодежная сборная России сейчас находится на этапе комплектования, в число кандидатов в команду входят около 50 игроков. Коновалов рассказал о ближайшем сборе команды в конце марта в Марбелье и подчеркнул важность создания хорошей атмосферы в команде, в которой каждый из ребят сможет проявить свои лучшие качества.

В свою очередь, старший тренер юношеской сборной России Михаил Галактионов подвел итоги выступления команды на международном турнире "Мемориал Валентина Гранаткина" в 2017 году и поделился своими мыслями о формате проведения турнира в 2018 году. Все члены технического комитета РФС сошлись во мнении, что необходимо сократить количество участников Мемориала Гранаткина, но это должны быть ведущие юношеские сборные мира. В числе других предложений по изменению формата соревнований звучали идеи перенести его на другие даты и снизить возрастную категорию турнира.