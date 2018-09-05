18:07 | Футбол — Сборная России

Артем Дзюба: "Голос Бузовой в навигаторе? Фу-фу-фу! Должен быть я!"

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Нападающий сборной России и "Зенита"  Артем Дзюба заявил, что в случае использования навигатора при управлении автомобилем, он включит свой голос. Ранее форвард записал более 120 фраз, с помощью которых приложение приведет водителя по маршруту.

- Навигатор с Ольгой Бузовой? Фу-фу-фу! В плане того, что когда есть я, Ольга Бузова не должна быть в навигаторе. Должен быть я. Сам езжу без навигатора, но если вдруг буду пользоваться им, то там будет мой голос, - сказал Дзюба в ответ на вопрос игрока женской футбольной сборной Надежды Смирновой.

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