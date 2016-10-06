04:24 | ФУТБОЛ — Сборная России

Анзор Кавазашвили: "Если Черчесову дадут время, он сделает великолепную сборную"

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Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили выразил мнение, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов сможет создать достойную команду к чемпионату мира-2018. Ближайший матч подопечные Черчесова проведут 9 октября в Краснодаре против Коста-Рики.

– Селихов из "Амкара" и Лунев из "Уфы" достойны получить приглашение от Черчесова?

– Я не имею права советовать главному тренеру. Он сам в прошлом голкипер, разберется. Могу сказать 

одно: если ему дадут время, через четыре года Черчесов сделает великолепную сборную! (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Кавазашвили

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