Анзор Кавазашвили: "Если Черчесову дадут время, он сделает великолепную сборную"

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили выразил мнение, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов сможет создать достойную команду к чемпионату мира-2018. Ближайший матч подопечные Черчесова проведут 9 октября в Краснодаре против Коста-Рики.

– Селихов из "Амкара" и Лунев из "Уфы" достойны получить приглашение от Черчесова?

– Я не имею права советовать главному тренеру. Он сам в прошлом голкипер, разберется. Могу сказать

одно: если ему дадут время, через четыре года Черчесов сделает великолепную сборную! (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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