Антон Заболотный: "Месси - гениальный игрок, но для меня пример - Ибрагимович"

Нападающий сборной России Антон Заболотный после тренировки на базе в Новогорске отметил, что в команде не говорили о том, кому после товарищеского матча с Аргентиной достанется футболка Лионеля Месси. Он также добавил, что стремится вырасти в такого же игрока, как форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович.
– Жребий не кидаете, кому достанется футболка Месси?
– Нет (смеется). Пока таких разговоров не было, – сказал Заболотный.
– Лео – лучший игрок мира?
– Это гениальный игрок. Приятно будет увидеть его. Но для меня другие форварды в приоритете.
– Кто?
– Ибрагимович. Для меня это пример. Стремлюсь вырасти в такого же нападающего, как он.
– Что считаете своей сильной стороной?
– Борьба. Я выхожу на поле биться. За это обычно и ценят высокорослых нападающих.
– Про мощь атаки Аргентины все знают. А как оцените оборону?
– Не следил особо. Тренер скажет нам, сильная она или нет. (Филипп ПАПЕНКОВ)
Сборная России в понедельник начала тренировочный сбор в Новогорске для подготовки к товарищеским матчам с Аргентиной и Испанией. Встреча с аргентинцами состоится 11 ноября в Москве на стадионе "Лужники". Игра с испанцами пройдет 14 ноября в Санкт-Петербурге.
- Сборная России (футбол)
- Златан Ибрагимович
- Сборная Аргентины (Футбол)
- Лионель Месси
- Антон Заболотный