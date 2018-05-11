Андрей Лунев: "Из-за результатов "Зенита" настроение не очень, но в сборной, надеюсь, все будет отлично"

Голкипер "Зенита" Андрей Лунев, попавший в заявку сборной России на чемпионат мира, отметил, что приедет в национальную команду, восстановившись от травмы. 26-летний вратарь, напомним, пропускает концовку сезона из-за травмы бедра, полученной 14 апреля в матче 26-го тура чемпионата России с "Анжи".
– Про состав узнал от вас, спасибо за поздравления, – отметил Лунев. – Я пока сам только тренировку закончил, поэтому состав и не знал.
– Как ваше самочувствие, когда вернетесь в общую группу?
– Да я уже в принципе работаю в общей группе.
– То есть в сборной будете работать без ограничений?
– 150 процентов, в этом нет сомнений.
– С каким настроением едите в сборную?
– Из-за последних результатов "Зенита" настроение, понятное дело, не очень, но, надеюсь, в сборной все будет отлично. (Андрей СИЗЯКИН)
bep77
– С каким настроением едите в сборную? - Спасибо, аппетит хороший, ем без ограничений!
12:46
genry2012
Удачи, молодец! И здоровья!
12:44