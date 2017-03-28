Андрей Канчельскис: "Наши ребята – молодцы, не опустили рук, смогли спасти матч"

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис заявил, что по итогам контрольного матча против Бельгии (3:3) позитивные эмоции перевешивают негативные. Канчельскис отметил, что российская команда добилась хорошего результата.

– Что тут сказать? Порадовало, что забили три гола. Хотя три пропущенных мяча – это многовато. В любом случае, добились результата – не отрицательного. Позитив здесь, наверное, перевешивает негатив, – заметил Канчельскис.

– Как вам качество игры нашей сборной?

– Я еще до матча сказал, что с бельгийцами будет играть легче, чем с ивуарийцами.

– Почему?

– Бельгийцы и сами играют, и сопернику дают. Они сторонники открытого футбола. Недавний отборочный матч с Грецией, безусловно, сказался на их действиях сегодня – особенно в концовке. Подустали, допускали такие ошибки… А наши ребята – молодцы, не опустили рук, смогли спасти матч. Здесь их можно только похвалить. Ничья с Бельгией – хороший результат.

Полное интервью Андрея Канчельскиса