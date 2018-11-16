Алексей Ионов: "Свой момент я должен был забивать"

Полузащитник сборной России Алексей Ионов после поражения от Германии в товарищеском матче (0:3) отметил, что должен был забивать. Также он рассчитывает на победу во встрече со Швецией.

– Конечно мы расстроены, - отметил Ионов в эфире "Матч ТВ". - Тяжелый матч, но в тоже время интересный.

– Залети мяч в ворота в начале второго тайма могло все повернуться в нашу сторону?

– Не знаю, могло ли повернуться, но свой момент я должен был забивать.

– Первый тайм, наверное, худший в этом сезоне. Можно так говорить?

– Очень тяжело начали. Как раз все пошло с того, что не вошли в игру. Даже не могу подобрать слово, чтобы описать, что это было. Матч со Швецией? Это будет важная игра и нужно обязательно побеждать и набирать очки,