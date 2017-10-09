Александр Кокорин: "Переживает ли Мамаев из-за сборной? Каждый хочет быть в обойме"

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин в интервью "Известиям" отметил, что потеря места в сборной будет волновать любого профессионального футболиста. Форвард считает, что все игроки, включая и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, прикладывают максимум усилий для возвращения в национальную команду.

– Казалось, что в прошедшем матче вам и Федору Смолову не хватало такого игрока, как Павел Мамаев из "Краснодара", или кого-то из ваших партнеров по "Зениту"...

– В сборной тактика все-таки отличается. Например, в первом тайме мы с Федей больше взаимодействовали друг с другом. Естественно, хорошо, когда у тебя есть поддержка – два-три человека, с которыми можно отыграться. Но, повторюсь, в первом тайме было много суеты, а во втором уже все пошло по-другому. Вышел тот же Леша Миранчук – он хорошо играет в пас, и нам стало полегче.

– Вы наверняка общались с Павлом Мамаевом на тему сборной. Он переживает, что потерял место в национальной команде?

– Я думаю, любого, кто профессионально играет футбол, это волнует. На носу важнейший турнир, еще и домашний. И каждый хочет быть в обойме сборной. Все будут прикладывать максимум усилий для этого.