Александр Кержаков — о работе в юношеской сборной России: "Никаких швыряний бутсой не будет"

Назначенный в марте старшим тренером юношеской сборной России Александр Кержаков рассказал, что не собирается применять силу в тренировочном процессе. По его словам, главное - найти подход к игрокам.

– Никаких швыряний бутсой не будет (намек на инцидент, произошедший в 2003 году: тренер "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон в раздевалке пнул бутсу, которая угодила в бровь полузащитнику "МЮ" Дэвиду Бекхэму. – Прим. "СЭ"), тут главное – понять, как достучаться до ребят, – сказал Кержаков в интервью РФС. – Я, прежде всего, буду исходить из тех футболистов, которые у меня будут. Уже есть понимание, как будет играть команда, круг кандидатов в голове уже обрисован. Под те схемы, которые я в голове обрисовал, игроки есть.

Контракт Кержакова в юношеской сборной рассчитан до конца 2019 года.