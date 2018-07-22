"Зенит-2" уступил "Чертаново", "Факел" проиграл "Сочи" в матчах 2-го тура ФНЛ

"Зенит-2" проиграл "Чертаново" со счетом 1:2 в матче 2-го тура ФНЛ, который проходил в Санкт-Петербурге.
РОССИЯ. ФНЛ - 2018/2019
2-й тур
"Зенит-2" (Санкт-Петербург) - "Чертаново" (Москва) - 1:2 (1:0)
Голы: Макеев, 7 (1:0). Ежов, 48 (1:1). Сарвели, 77 (1:2).
"Зенит-2" (Санкт-Петербург): Кизеев, Зуев (Бачинский, 66), Пенчиков, Рукас, Молчан (Синяк, 78), Бугриев, Плетнев, Мусаев (Казаков, 53), Воробьев, Прудников (Иванов, 82), Макеев.
"Чертаново" (Москва): Ломаев, Солдатенков, Паршиков, Редькович, Бартасевич, Ежов (Тюменцев, 90+1), Витюгов, Умяров, Цыпченко (Глушенков, 69), Сарвели (Горшков, 83), Зиньковский (Колесниченко, 77).
Судья: КУКУЯН (Сочи).
22 июля. Санкт-Петербург. Стадион "МСА Петровский".
"Факел" уступил "Сочи" со счетом 1:2 в матче 2-го тура ФНЛ, который проходил в Воронеже.
РОССИЯ. ФНЛ - 2018/2019
2-й тур
"Факел" (Воронеж) - "Сочи" (Сочи) - 1:2 (1:1)
Голы: Барсов, 3 (0:1). Цвейба, 41 (1:1). Саная, 75 (1:2).
"Факел" (Воронеж): Терновский, Цвейба (Орлов, 77), Беликов, Божин, Бабенков, Лебеденко (Дорожкин, 86), Ломакин (Кузьмин, 65), Афанасьев (Митасов, 76), Мануковский, Молодцов, Бирюков.
"Сочи" (Сочи): Заболотный, Юрганов, Почивалин, Заика, Миладинович, Померко, Бурмистров (Калугин, 89), Соловьев (Горбунов, 63), Песегов (Лагатор, 83), Барсов (Саламатов, 67), Саная.
Предупреждения: Юрганов, 18. Мануковский, 25. Саная, 69. Померко, 79. Лебеденко, 79. Бурмистров, 80. Саламатов, 81.
Судья: СУХОЙ (Люберцы).
22 июля. Воронеж. Стадион "Центральный стадион профсоюзов"