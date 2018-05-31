Защитник "Тосно": "Нам ничего не заплатят, клуб объявят банкротом"

Защитник "Тосно" Сергей Сухарев сообщил "СЭ", что клуб в ближайшее время прекратит свое существование. Вчера "Тосно" не получил лицензию для участия в ФНЛ из-за долгов.

- Скорее всего, свои денег мы не получим, так как клуб, по всей видимости, обанкротится. Я разговаривал с генеральным директором Матюшенко. Он мне сказал, что сейчас никаких спонсоров нет, а губернатор и его помощники на связь не выходят. Видимо, не хотят заниматься командой. Хотя губернатор нам обещал, что клуб будет в любом случае существовать, обещал погасить все задолженности до конца мая. Но ничего сделано не было. Ни зарплаты, ни премиальных. Никаких подвижек, - грустно констатировал Сухарев. (Виталий АЙРАПЕТОВ)