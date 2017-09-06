Юрий Газзаев: "Победа "Волгаря" над "Тюменью" закономерна"

Главный тренер "Волгаря" Юрий Газзаев после матча 12-го тура ФНЛ против "Тюмени" (1:0) отметил, что не очень удовлетворен содержанием игры своей команды. Специалист подчеркнул, что в некоторых ситуациях соперник был близок к взятию ворот.

– Самое хорошее в этом матче – победа, счет. Я не очень удовлетворен самим содержанием, – цитирует пресс-служба ФНЛ Газзаева. – Моментов, подходов достаточно было. Хотя в некоторых ситуациях во втором тайме было тревожно. Если рассматривать игру в целом, довели ее до победы. Логично. Другое дело, не вспомню, чтобы вратарь вступал в игру: если и были попытки со стороны соперника, то игроки их блокировали. В целом, а результат закономерен.