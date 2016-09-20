13:53 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Юрист: "Игроки "Луча-Энергии" не выйдут на тренировки до полного погашения задолженности по зарплате"

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Юрист Дмитрий Кондратов, представляющий интересы ряда игроков "Луча-Энергии", сообщил "СЭ", что футболисты не будут тренироваться до тех пор, пока клуб не погасит перед командой задолженность по заработной плате.

– Все настолько серьезно, что возможен бойкот матча со "Спартаком-2"?

– Про возможный пропуск игры сказать не могу, но сегодня футболисты в полном составе не вышли на тренировку. Они не намерены приступать к занятиям, пока перед ними полностью не погасят задолженность по зарплате.

– Какой срок задолженности?

– У тех игроков, чьи интересы представляю я, она составляет три-четыре месяца. Это зарплата. Насколько знаю, премиальные тоже не платят, в том числе и за прошлый сезон.

– Обращались ли они в профсоюз?

– Да, и ребята благодарят профсоюз Александра Зотова за помощь, которая им оказывается. (Сергей АСТАХОВ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Maksim SEMAK

а за что им премиальные-то?

14:06

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