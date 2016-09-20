12:10 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Виталий Мутко: "Игорь Ефремов прислал смс, что "Луч-Энергия" последние дни доживает"

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Министр спорта РФ Виталий Мутко сообщил, что президент ФНЛ Игорь Ефремов доложил ему о плачевном финансовом состоянии "Луча-Энергии". Ранее появилась информация, что игроки владивостокского клуба из-за долгов по зарплате намерены бойкотировать матч со "Спартаком-2".

– Говорят, что надо заставить клубы иметь при себе и женскую команду, – цитирует ТАСС Ефремова. – Но как я могу их заставить сделать это, если они на ладан дышат? Мне Игорь Ефремов смс прислал, мол, "Луч" последние дни доживает. А что же будет, если я их еще и женский клуб заставлю сделать?

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3636586

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Andre_Saratov

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14:05

shpasic

остальные не шлют смс просто из-за того, что номер заблокировали за неуплату.

13:41

nezasport

Такие смс почти про половину команд можно написать - толку что??!! Зачитает их речной моряк??!! И дальше??? ХАААРОШЕГО Вам настроения!!!!

13:38

Любитель Российског футбола

Зачем брать игроков на зарплату 400-500 тысяч,местные готовы за 50 рубиться

12:42

shpasic

поздравляю, молодец, хорошо развивает футбол президент РФС!

12:26

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Материалы других СМИ