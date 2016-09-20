Виталий Мутко: "Игорь Ефремов прислал смс, что "Луч-Энергия" последние дни доживает"

Министр спорта РФ Виталий Мутко сообщил, что президент ФНЛ Игорь Ефремов доложил ему о плачевном финансовом состоянии "Луча-Энергии". Ранее появилась информация, что игроки владивостокского клуба из-за долгов по зарплате намерены бойкотировать матч со "Спартаком-2".

– Говорят, что надо заставить клубы иметь при себе и женскую команду, – цитирует ТАСС Ефремова. – Но как я могу их заставить сделать это, если они на ладан дышат? Мне Игорь Ефремов смс прислал, мол, "Луч" последние дни доживает. А что же будет, если я их еще и женский клуб заставлю сделать?