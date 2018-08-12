Врач "Армавира" оказал помощь пассажиру самолета

Врач "Армавира" Андрей Пивоваров оказал первую помощь одному из пассажиров, летевших одним рейсом с командой во Владивосток, когда ему стало плохо при посадке борта, информирует пресс-служба клуба.

"Армавир" прилетел во Владивосток на матч шестого тура Олимп-Первенства ФНЛ с "Лучом", который пройдет сегодня.

"Когда мы садились во Владивостоке, молодому человеку на борту стало плохо. Наш врач Андей Пивоваров незамедлительно оказал помощь, а после приземления передал пациента в руки сотрудников скорой помощи. Мы желаем молодому человеку здоровья и скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении.