"Волгарь" победил "Зенит-2" благодаря голу в добавленное время

"Зенит-2" на своем поле в матче 19-го тура ФНЛ проиграл "Волгарю" (1:2). Победный гол гости забили на 90+4-й минуте.

Чемпионат России

ФНЛ

19-й тур

"Зенит-2" (Санкт-Петербург) - "Волгарь" (Астрахань) - 1:2 (0:1)

Голы: Сутормин, 18 (0:1). Сиротов, 61 (1:1). Акбашев, 90+4 (1:2).

"Зенит-2": Бабурин, Карпов, Зуев, Запрягаев, Мусаев (Андреев, 46), Сиротов, Соловейчикс, Богаев, Капленко, Панюков (Прудников, 85), Лесовой (Еловских, 63).

"Волгарь": Терновский, Калинин, Климов, Кирисов, Григорьев, Акбашев, Сутормин, Бабаев (Болонин, 87), Дышеков (Газзаев, 88), Шалаев (Бочков, 78), Веркашанский (Бабырь, 65).

Предупреждения: Сиротов, 67. Григорьев, 81.

Судья: Недвижай (Ставрополь).

21 октября. Санкт-Петербург. Стадион "МСА Петровский".