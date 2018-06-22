Власти Краснодарского края ведут переговоры о передаче "Фишта" сочинскому "Динамо"

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в интервью "Известиям" сказал, что у стадиона "Фишт", который в эти дни принимает матчи чемпионата мира-2018, должен быть хозяин. Ранее спортивный директор петербургского "Динамо", которое переехало в Сочи, Андрей Орлов высказывался за то, чтобы команда начала выступать на главной арене Олимпиады-2014 со старта сезона-2018/19 Футбольной национальной лиги.

– Переезд питерского "Динамо" в Сочи решит вопрос загруженности "Фишта"?

– Пока идут переговоры, потому что надо четко понимать, что новому сочинскому клубу должно быть комфортно. Стадион "Фишт", который был олимпийской ареной, теперь арена футбольная, и у нее должен быть настоящий хозяин. Принципиально важно, чтобы появилась команда, которая станет хозяйкой стадиона и будет показывать на нем великолепную игру.

– Вы готовы отдать "Фишт" во владение клубу?

– Ведутся переговоры, мы эту тему обсуждаем.

Власти Сочи довольны переездом в город питерского "Динамо" //

Директор "Динамо" Сочи: "Не могу сказать, когда будем играть на "Фиште"