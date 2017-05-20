Владислав Радимов: "Оу-е! Мы остались в ФНЛ!"

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов поблагодарил болельщиков, которые помогли клубу сохранить место в ФНЛ по итогам сезона. В последнем туре "Зенит-2" обыграл "Сокол" (2:0) и смог избежать вылета.

"Оу-е! Мы остались в ФНЛ! Свалившись с высот начала сезона – туда, где идет борьба за невылет. Умельцы, замыкающие тройку по пропущенным мячам и чемпионы по автоголам! Но решающий бой – и победа за нами! Разозлились, собрались, сконцентрировались, проявили себя мужиками – и выскочили из ямы. Молодцы, словом! И еще, не устаю повторять – на нашем корявом пути болельщики всегда были с нами - снимаю шляпу с благодарностью! И перед игроками и тренерским штабом – обязательно! Благодарность клубу "Зенит" даже не обсуждается – всегда с уважением! И нашему городу - спасибо! Как там у "поющего ядра?" "Вместе все! К той звезде! Мы пойдем за Питер!" - написал Радимов на своей странице в Инстаграме.