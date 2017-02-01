Владимир Стржалковский: "Динамо" приобрело Кокорина и Жиркова за 34 миллиона, а продало за 2,6"

Председатель ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский заявил, что клуб купил нападающего Александра Кокорина у "Анжи" за 19 миллионов евро, а выручил от его продажи в "Зенит" лишь два миллиона. Напомним, что вместе с Кокориным в "Динамо" из "Анжи" перешел полузащитник Юрий Жирков, который в 2011 году был куплен дагестанским клубом у лондонского "Челси". Также Стржалковский сообщил, что "Динамо" оплачивает половину заработной платы полузащитника Игоря Денисова, выступающего в аренде в "Локомотиве".

– За Кокорина "Зенит" заплатил два миллиона евро, за Жиркова – 640 тысяч. А куплен Кокорин был за 19 миллионов, Жирков – почти за 15, – цитирует "Р-Спорт" Стржалковского. – Владимир Габулов, Кристофер Самба, Игорь Денисов и Алексей Ионов также были куплены у "Анжи". Эти игроки, если и приносили "Динамо" пользу, то очень короткое время. Габулов и Самба ушли бесплатно. Заплачено за них было той стороне, которая шла в договоре. Но у них же еще у всех были и очень большие зарплаты. Это дополнительная нагрузка на клуб, которая в том числе привела к текущей ситуации. Денисов арендован "Локомотивом". Половину зарплаты ему платит "Динамо". А вторую половину – "Локомотив".