19:19 1 февраля | ФУТБОЛ — ФНЛ

Владимир Стржалковский: "Динамо" приобрело Кокорина и Жиркова за 34 миллиона, а продало за 2,6"

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Председатель ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский заявил, что клуб купил нападающего Александра Кокорина у "Анжи" за 19 миллионов евро, а выручил от его продажи в "Зенит" лишь два миллиона. Напомним, что вместе с Кокориным в "Динамо" из "Анжи" перешел полузащитник Юрий Жирков, который в 2011 году был куплен дагестанским клубом у лондонского "Челси". Также Стржалковский сообщил, что "Динамо" оплачивает половину заработной платы полузащитника Игоря Денисова, выступающего в аренде в "Локомотиве".

– За Кокорина "Зенит" заплатил два миллиона евро, за Жиркова – 640 тысяч. А куплен Кокорин был за 19 миллионов, Жирков – почти за 15, – цитирует "Р-Спорт" Стржалковского. – Владимир Габулов, Кристофер Самба, Игорь Денисов и Алексей Ионов также были куплены у "Анжи". Эти игроки, если и приносили "Динамо" пользу, то очень короткое время. Габулов и Самба ушли бесплатно. Заплачено за них было той стороне, которая шла в договоре. Но у них же еще у всех были и очень большие зарплаты. Это дополнительная нагрузка на клуб, которая в том числе привела к текущей ситуации. Денисов арендован "Локомотивом". Половину зарплаты ему платит "Динамо". А вторую половину – "Локомотив".

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170201/1115721592.html

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Птицuk

Ну что, теперь ждём заявления в правоохранительные органы от весьма я думаю авторитетного в силовых структурах человека со связями? На конкретных руководителей и менеджеров, которые конечно же весьма сильно наварились на этих махинациях. Кто-то сомневается, что там были явные и лежащие как говорится на поверхности нарушения закона, которые даже особо расследовать не нужно? ? Нет? Тогда к чему этот бесполезный треп? Не дали самому поживиться?

01:16

bolelschik.volga34

Бизнес по-российски. Поэтому в нашей стране и экономике нет, потому что у власти такие "бездари"

22:27 1 февраля

Гаттузо зол!

еще один дебил руководитель в мусарне! Енто хорошо.

20:22 1 февраля

hottie

Когда заголовок прочитал подумал, что из 34 лямов за Жиркова заплатили 33,9 а за Кокошу 100 штук, но оказалось, что этот кусок дерьма стоил еще 19млн. Убило

19:52 1 февраля

sergey.v1968

shpasic прав - это раз. И два - если уж товариСЧ вернулся считать убытки за "дела давно минувших дней", так пусть недостающую дельту заберёт из той тридцатки, которую получили за Данни, которого купили дёшево

19:52 1 февраля

shpasic

а за сколько они продали Кокорина в Анжи?

19:47 1 февраля

Mark Krass

Где деньги, Зин?)) Панченко отдайте, гады.

19:31 1 февраля

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