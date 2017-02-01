Владимир Стржалковский: "Динамо" приобрело Кокорина и Жиркова за 34 миллиона, а продало за 2,6"

Председатель ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский заявил, что клуб купил нападающего Александра Кокорина у "Анжи" за 19 миллионов евро, а выручил от его продажи в "Зенит" лишь два миллиона. Напомним, что вместе с Кокориным в "Динамо" из "Анжи" перешел полузащитник Юрий Жирков, который в 2011 году был куплен дагестанским клубом у лондонского "Челси". Также Стржалковский сообщил, что "Динамо" оплачивает половину заработной платы полузащитника Игоря Денисова, выступающего в аренде в "Локомотиве".
– За Кокорина "Зенит" заплатил два миллиона евро, за Жиркова – 640 тысяч. А куплен Кокорин был за 19 миллионов, Жирков – почти за 15, – цитирует "Р-Спорт" Стржалковского. – Владимир Габулов, Кристофер Самба, Игорь Денисов и Алексей Ионов также были куплены у "Анжи". Эти игроки, если и приносили "Динамо" пользу, то очень короткое время. Габулов и Самба ушли бесплатно. Заплачено за них было той стороне, которая шла в договоре. Но у них же еще у всех были и очень большие зарплаты. Это дополнительная нагрузка на клуб, которая в том числе привела к текущей ситуации. Денисов арендован "Локомотивом". Половину зарплаты ему платит "Динамо". А вторую половину – "Локомотив".
Птицuk
Ну что, теперь ждём заявления в правоохранительные органы от весьма я думаю авторитетного в силовых структурах человека со связями? На конкретных руководителей и менеджеров, которые конечно же весьма сильно наварились на этих махинациях. Кто-то сомневается, что там были явные и лежащие как говорится на поверхности нарушения закона, которые даже особо расследовать не нужно? ? Нет? Тогда к чему этот бесполезный треп? Не дали самому поживиться?
01:16
bolelschik.volga34
Бизнес по-российски. Поэтому в нашей стране и экономике нет, потому что у власти такие "бездари"
22:27 1 февраля
Гаттузо зол!
еще один дебил руководитель в мусарне! Енто хорошо.
20:22 1 февраля
hottie
Когда заголовок прочитал подумал, что из 34 лямов за Жиркова заплатили 33,9 а за Кокошу 100 штук, но оказалось, что этот кусок дерьма стоил еще 19млн. Убило
19:52 1 февраля
sergey.v1968
shpasic прав - это раз. И два - если уж товариСЧ вернулся считать убытки за "дела давно минувших дней", так пусть недостающую дельту заберёт из той тридцатки, которую получили за Данни, которого купили дёшево
19:52 1 февраля
shpasic
а за сколько они продали Кокорина в Анжи?
19:47 1 февраля
Mark Krass
Где деньги, Зин?)) Панченко отдайте, гады.
19:31 1 февраля