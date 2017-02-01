Владимир Стржалковский: "Динамо" платит Дьякову почти всю зарплату, а играет он в "Томи"..."

Председатель ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский отметил, что не понял смысла от аренды защитника команды Виталия Дьякова в "Томь". После первой части чемпионата России футболист расторг контракт с томским клубом и вернулся в "Динамо".

– "Динамо" платило ему 80 процентов зарплаты, – цитирует "Р-Спорт" Стржалковского. – Вообще не вижу смысла в этой аренде: "Динамо" платит ему почти всю зарплату, а играет он в "Томи". Загадок для меня здесь еще много, но не хочу ими заниматься. Потому что если я буду заниматься делами гендиректора клуба или делами совета директоров, то не смогу заниматься другими делами.